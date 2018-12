Dopo le vittorie importantissime di Atletico Madrid e Real Madrid nella giornata di ieri, prosegue con altre 4 gare la 16esima giornata della Liga spagnola con la lotta per il titolo più aperta che mai.



Apre alle 12 il Siviglia che ospita al Ramon Sanchez Pizjuan il Girona. André Silva e compagni hanno l'occasione di mettere pressione al Barcellona agganciando in caso di vittoria sia i catalani che l'Atletico Madrid in vetta controsorpassando anche il Real. Non sarà una gara facile perchè gli ospiti dell'ex-Roma Seydou Doumbia hanno l'occasione di agganciare in caso di vittoria un piazzamento europeo.



Alle 16:15 l'Espanyol in crisi nera di risultati e con 4 ko consecutivi all'attivo ospita il Betis Siviglia promosso in Europa League nel girone del Milan e in netta ripresa in classifica dopo il flop di inizio anno che ha visto i biancoverdi impegnati nella zona retrocessione.



Zona retrocessione che alle 18.30 è protagonista per Huesca-Villarreal. Il sottomarino giallo ha all'attivo solo una vittoria nella ultime 5 giornate e due ko che l'hanno fatta ripiombare in terz'ultima posizione. Ultimissimo, invece, l'Huesca forse all'ultima decisiva chiamata per la salvezza.



Alle 20.45 chiude Levante-Barcellona anche in questo caso uno scontro di alta classifica con i padroni di casa che in caso di vittoria si porterebbero a -3 dalla zona Champions League e i blaugrana, primi, chiamati a riportarsi a +3 sulle dirette concorrenti per il titolo.