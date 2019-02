Prosegue il 25esimo turno della Liga. Alle 12 apre la sfida tra il Leganes e il Valencia, reduce da tre pareggi consecutivi e a caccia di punti per la corsa all'Europa League.



Alle 16.15 tocca all'Atletico Madrid: dopo il successo sulla Juventus nell'andata degli ottavi di Champions League, i Colchoneros di Simeone ospitano al Wanda Metropolitano un Villarreal in crisi per rispondere al successo del Barcellona.



Alle 18.30 è il turno del Valladolid, in cerca di punti salvezza contro un Betis reduce dall'eliminazione in Europa League.



Chiude la domenica il Real Madrid: dopo il clamoroso ko interno con il Girona e l'espulsione di Sergio Ramos, alle 20.45 i blancos di Solari provano a rialzarsi sul campo del Levante.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Girona-Real Sociedad.