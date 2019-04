Prosegue il 34esimo turno di Liga dopo i tre anticipi di ieri, apre i giochi alle 19.30 l'Atletico Madrid: i Colchoneros di Simeone vogliono blindare il secondo posto e ospitano il Valencia, in lotta per un posto in Champions League.



Alle 20.30 altre due partite: l'Athletic Bilbao cerca punti Europa League in casa del Leganes, mentre il Celta Vigo è impegnato sul campo dell'Espanyol per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione.



Chiude il mercoledì alle 21.30 la sfida tra Levante e Betis, con i padroni di casa a caccia di un successo per lasciare il terzultimo posto.



Chiuderanno il turno domani Siviglia-Rayo Vallecano (19.30), Real Sociedad-Villarreal (20.30) e Getafe-Real Madrid (21.30).