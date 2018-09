Turno infrasettimanale anche per la Liga con tre anticipi in programma per questo martedì. Alle 20 apre l'Eibar, che contro l'Espanyol cerca il quarto risultato utile consecutivo. Alle 21 la Real Sociedad ospita il Rayo Vallecano penultimo per restare in zona europa. Chiude la giornata alle 22 l'Atletico Madrid: al Wanda Metropolitano arriva l'Huesca, la squadra di Simeone vuole la seconda vittoria di fila per riportarsi momentaneamente a -2 da Real e Barcellona.