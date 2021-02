Prosegue il 24esimo turno di Liga dopo le partite di ieri, che hanno visto l'frenare in casa contro ile ilvincere contro ilavvicinandosi così in classifica.Oggi si parte alle 14 con il, che al Camp Nou ospita ildopo la disfatta in Champions contro il Psg.Alle 16.15 invece laospita l'per rialzarsi dopo il ko in Europa League con il Manchester United.Alle 18.30, chiude alle 21 il posticipo tra l'e il, in una partita che mette in palio punti pesanti in chiave qualificazione alla prossima Europa League.