Dopo i 3 anticipi del venerdì con il big match fra Barcellona e Siviglia eurorivali di Napoli e Roma in Champions ed Europa League prosegue il programma della 30esima giornata della Liga in Spagna



Apre alle 14 l'Espanyol, in serie positiva dalla ripresa del campionato ma ancora a -3 dalla zona salvezza. Marc Roca (uomo mercato che piace al Milan) e compagni ospiteranno il Levante che sta consolidando a suon di pareggi la propria posizione di tranquillità.



Alle 17:00 l'Athletic Bilbao dopo i due pareggi consecutivi contro Atletico Madrid ed Eibar proverà a non perdere del tutto il treno per un piazzamento europeo ospitando al San Mames un Betis Siviglia tutt'altro che salvo e ancora senza vittorie dalla ripresa del campionato.



Alle 19.30 il Getafe euro rivale dell'Inter in Europa League dopo i due passi falsi consecutivi che l'hanno fatto uscire dalla zona Champions proverà a riconquistarla mettendo pressione all'Atletico Madrid ospitando l'Eibar fermo a +3 sulla zona retrocessione.



Infine alle 22 proprio l'Atletico Madrid proverà a confermare l'ottimo momento (5-0 all'Osasuna nell'ultima giornata) ospitando al Wanda Metropolitano il Valladolid che ha bisogno di punti tranquillità per la propria classifica.