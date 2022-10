Prosegue l'11ª giornata di Liga, con altre cinque partite in programma in questa domenica. Si parte alle 14 con una sfida rovente in chiave salvezza, l'Espanyol 16° affronta l'Elche ultimo in classifica e ancora a caccia della prima vittoria stagionale.



Fari puntati alle 16.15 sull'Estadio Benito Villamarin di Siviglia, dove va in scena uno scontro diretto per la Champions League: il Betis di Pellegrini ospita l'Atletico Madrid di Simeone, squadre appaiate a 20 punti.



Lotta a distanza per l'Europa anche alle 18.30 tra Osasuna e Villarreal: i primi vanno sul campo del Girona, il Submarino Amarillo se la vede invece con l'Almeria.



Alle 21 tocca al Barcellona, chiamato a rispondere al Real Madrid: al Camp Nou i blaugrana di Xavi giocano contro l'Athletic Bilbao, che non ha vinto nessuna delle ultime tre partite (due pareggi, una sconfitta).



Chiuderà il turno lunedì (ore 21) Celta Vigo-Getafe.