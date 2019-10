Dopo le gare di martedì e di ieri, termina questa sera con tre partite l'undicesima giornata di Liga, andata in scena nel turno infrasettimanale. Si comincia alle 19 con due appuntamenti: il Villarreal, autore di un inizio positivo e reduce da due vittorie di fila, vuole trovare la terza gioia e continuare a respirare profumo d'Europa nel match contro l'Eibar, che non vince da tre turni e si trova pericolosamente sul fondo della classifica; stessa ora per Maiorca-Osasuna, sfida tra neopromosse, con i padroni di casa alla ricerca di punti salvezza e gli ospiti che sognano addirittura il piazzamento europeo. Chiude alle 21.15 l'incredibile Granada, capolista del campionato: per rimanere prima servirà vincere sull'ostico campo del Getafe, fin qui altalenante.