Dodicesima giornata di Liga che prosegue alle 13, dopo il ko del Levante contro la Real Sociedad. Si parte con la sfida tra il Valladolid di Ronaldo e Verde che attende, all’Estadio José Zorrilla, l’Eibar: sfida da metà classifica, ma con la classifica così corta basta una vittoria per trovarsi in zona Europa e una sconfitta per lottare per non retrocedere.



Alle 16.15 la seconda sfida di giornata, con il Valencia che va a Getafe: momento buio per i murcielagos, che non vincono dal 29 settembre, con 3 pareggi un ko nelle ultime 4. Alle 18.30, il big match di giornata, con Atletico Madrid e Athletic Bilbao che si affrontano al Wanda Metropolitano: i Colchoneros si sono ripresi dopo un avvio non facile e, in caso di vittoria, si porterebbero, per una sera, al secondo posto solitario in classifica, a meno uno dal Barcellona.



Chiude il programma di giornata Girona-Leganes: i padroni di casa hanno messo insieme 7 punti nelle ultime 3, gli ospiti non vincono invece dal 6 ottobre.