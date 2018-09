Prosegue la quinta giornata della Liga con le ultime quattro partite in programma. Apre alle 12 lo scontro tra Levante e Siviglia, entrambe alla ricerca di un successo che manca dalla prima giornata.



Alle 16.15 confronto tra altre due scontente di questo avvio di stagione: il Villarreal ospita il Valencia, reduce dal ko di Champions contro la Juventus e a caccia della prima vittoria in campionato. Alle 20 è il turno del Betis, in casa contro l'Athletic Bilbao, chiude alle 20.45 il Barcellona: i catalani cercano nel derby contro il Girona al Camp Nou i tre punti necessari per scavalcare nuovamente il Real Madrid in testa alla classifica.