Prosegue con altre 4 gare la 14esima giornata della Liga spagnola.



Aprono alle 12:00 gli eurorivali del Milan, il Betis Siviglia ancora invischiata nella lotta per non retrocedere che ospita in casa la Real Sociedad a due punti dalla zona europa League.



Alle 16:15 è la volta dell'Atletico Madrid, imbattuto dal 1 settembre ma con tre pareggi consecutivi all'attivo in trasferta, che fa visita senza Diego Costa al sorprendente Girona in piena lotta per un piazzamento europeo.



In serata si accende la lotta per il vertice della classifica perché il Barcellona, secondo a -1 dalla vetta, ma senza vittorie da due giornate, ospita al Camp Nou alle 18.30 un Villarreal in netta ripresa e in serie positiva da 3 giornate, ma ancora a soltanto +3 sulla zona retrocessione.



Chiude alle 20.45 il match sorpresa della stagione: al Mendizorrotza di Alaves i padroni di casa del Deportivo, quarti, ma a -3 dal primo posto ospitano proprio il Siviglia capolista dell'ex-Milan Andrè Silva.