Prosegue il programma della 15esima giornata di Liga con quattro partite in programma in questa domenica. Alle 12 il Levante vuole continuare a volare in zona Europa e cerca punti sul campo dell'Eibar.



Alle 16.15 è il turno del Real Madrid: la squadra di Solari è impegnata in trasferta con l'Huesca ultimo in classifica, alle merengues servono tre punti per scavalcare l'Alaves al quarto posto e riavvicinarsi all'Atletico terzo.



Alle 18.30 sfida a metà classifica tra Real Sociedad e il Valladolid di Ronaldo, mentre alle 20.45 il Betis se la vede con il Rayo Vallecano penultimo in campionato.



Chiuderà il turno lunedì alle 21 Athletic Bilbao-Girona.