Due partite di Liga per chiudere la prima giornata. Alle 20 scende in campo il, reduce dalla sconfitta ai rigori incol Chelsea, che attende ilall'Estadio de la Ceramica, conche quasi mai tradisce all'esordio: nelle ultime 7 partite di inizio campionato ha raccolto una sola sconfitta. Occhi puntati sull'ex della sfida, l'ex Milan Carlos, autore di 28 gol in 110 partite col Submarino Amarillo.Alle 22, poi, l'che ospita l', che è imbattuto in 3 delle ultime 4 partite d'apertura in Liga, anche se l'unica sconfitta è arrivata proprio la passata stagione. Da tenere d'occhio Lucas, ex Torino ora all'Elche, che ha realizzato 7 gol la passata stagione.