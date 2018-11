Prosegue il programma della 11a giornata di Liga e, dopo i quattro anticipi del sabato, in programma altre cinque partite in questa domenica. Si parte alle 12 con la favola Alaves, che si ferma in casa dell'Eibar: ospiti avanti con Garcia al 4' ma in dieci poco dopo per l'espulsione di Duarte, i padroni di casa non sfruttano la superiorità numerica ma, una volta ristabilita la parità con il rosso a De Blasis, trovano la rimonta con Jordan e la vittoria con Diop nei minuti di recupero. L'Alaves sciupa così la possibilità di portarsi da solo al secondo posto alle spalle del Barcellona.



Alle 16.15 è il Villarreal prova a staccarsi dalla zona calda della classifica contro il Levante, a caccia di una vittoria per scavalcare il Real Madrid. Due partite alle 18.30: l'Huesca ultimo in classifica ospita il Getafe, mentre il Siviglia è impegnato in casa della Real Sociedad.



Alle 20.45 il Betis, rivale del Milan in Europa League, affronta il Celta Vigo: il club di Siviglia vuole rialzarsi dopo le tre sconfitte consecutive senza reti segnate in campionato.



Chiuderà il turno lunedì (21) Espanyol-Athletic Bilbao.