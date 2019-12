Prosegue con altre 5 gare il programma della 17esima giornata della Liga in Spagna.



Apre alle 12 il Getafe che continua a volare e sogna l'aggancio al quarto posto ospitando in casa il Valladolid. Arambarri e compagni sono imbattuti da 6 partite consecutive in campionato, mentre la vittoria manca per gli ospiti da 4 giornate.



Alle 14 incredibile scontro salvezza fra il Celta Vigo terzultimo e Maiorca prima fra le virtualmente salve divise in classifica soltanto da un punto. Alle 16, invece, l'Espanyol ultimo e senza vittorie dal 27 ottobre in campionato ospita un Betis Siviglia in netta ripresa e che arriva da 3 vittorie consecutive che l'hanno allontanato dalla zona salvezza..



Alle 18.30 si torna a guarda alla parte alta della classifica dove il Siviglia, che ha perso momentaneamente il treno del primo posto in virtù del pareggio 1-1 rimediato contro l'Osasuna, ospita al Ramon Sanchez Pizjuan il Villarreal in crisi nera di risultati e senza vittorie da 5 gare.



Chiude alle 21 il big match in salsa europea fra il Valencia (4 vittorie nelle ultime 5 in Liga oltre alla qualificazione agli ottavi di Champions) e il Real Madrid capolista che, aspettando il super-clasico col Barcellona, deve vincere per rimanere al primo posto in classifica.