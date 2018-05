Si chiude oggi l’edizione 2017/2018 della Liga spagnola, con sei le gare in programma. Apre Celta Vigo-Levante alle 13.00, a seguire Leganes-Betis alle 16.15: gara fondamentale per gli ospiti, in corsa col Villarreal per il quinto posto. Villarreal che andrà in scena in casa alle 20.45 contro il Real Madrid, all’ultima gara prima della finale di Champions League contro il Liverpool. Alle 18.30 sono tre le partite programmate: Las Palmas-Girona, Siviglia-Alaves e Malaga-Getafe.