Dopo la vittoria in rimonta dell'Athletic Bilbao sul campo del Girona nell'anticipo di venerdì sera, oggi si dispitano altre quattro partite valevoli per la 29esima giornata di campionato nella Liga spagnola. Si (ri)parte alle ore 13, quando il Getafe riceve il Leganes. Alle 16.15 c'è il derby tra Barcellona ed Espanyol al Camp Nou. Poi alle ore 18.30 il Villarreal scende in campo a Vigo contro il Celta. Alle 20.45 si chiude con la trasferta dell'Atletico Madrid sul campo dell'Alaves.

Domenica spicca Siviglia-Valencia, il posticipo è Real Madrid-Huesca.