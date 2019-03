Alle 12, riparte il programma della 24esima giornata di Liga, col match tra Eibar e Celta Vigo: sfida salvezza delicata soprattutto per i galiziani, che hanno perso 3 delle ultime 5 e possono aumentare il vantaggio rispetto al Villarreal terzultimo.



Nella partita delle 16.15, si respira profumo di Champions League tra Betis Siviglia e Getafe, con la formazione di Setien che può compiere il sorpasso sui rivali cittadini del Siviglia e agganciare proprio i madrileni, vera rivelazione stagionale alla pari dell'Alaves.



Alle 18.15, l'Atletico Madrid, avversario della Juventus negli ottavi di Champions League, fa visita a una Real Sociedad in grande spolvero e a sua volta in corsa per il quarto posto; gli uomini di Simeone non hanno alternative ai 3 punti per tenere in vita un campionato dominato dal Barcellona e ad oggi avanti di 10 punti sui colchoneros.



Il posticipo serale è Valencia-Athletic Bilbao.