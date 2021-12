Il Real Madrid è in fuga nella Liga : ieri ha allungato sull'Atletico Madrid qualche ora dopo il primo ko di Xavi sulla panchina del Barcellona.nel quale i padroni di casa, sorpresa di questa prima parte di stagione, cercano la vittoria per avvicinarsi al quinto posto della Real Sociedad che ieri ha perso col Real.tra due squadre che si dividono il terz'ultimo posto.Alle 18.30 il Levante, ultimo, ospita l'Osasuna e cerca la prima vittoria in campionato per provare a risalire;che arriva da tre pareggi di fila che l'hanno bloccato all'undicesimo posto.