Il presidente del Barcellona Joan Laporta, intervistato nel corso del programma Els Matins su TV3, ha usato parole al miele nei confronti di Ousmane Dembelè, in scadenza di contratto il prossimo giugno: "È un giocatore che mi entusiasma, per me è meglio di Mbappé e mi piacerebbe molto che restasse. Anche lui vuole restare, ma sono situazioni che richiedono una trattativa, i suoi rappresentanti chiedono il meglio per lui e a volte cerco di far capire che il meglio non sono solo i soldi".