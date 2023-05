Sirene dalla Premier League per Marco Asensio. Secondo quanto riportato da Marca infatti, l'Aston Villa ha messo nel mirino l'esterno offensivo spagnolo, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza con il Real Madrid. La priorità di Asensio è quella di restare al Real, ma il fatto che non abbia ancora rinnovato il contratto, è un assist per l'Aston Villa che può presentare presto al giocatore un contratto da 8 milioni di euro a stagione, il doppio di quanti ne percepisce al momento al Real.