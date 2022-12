Dopo la sosta per i Mondiali, torna la Liga. Ad aprire l'ultimo turno del 2022 del campionato spagnolo sono 3 gare. La prima è di scena alle 17 e vede fronteggiarsi Girona e Rayo Vallecano. A seguire interessante sfida tra Betis ed Athletic (alle 19:15), due squadre con velleità europee, antipasto del piatto forte che è Atletico Madrid-Elche alle 21:30 nella capitale. La squadra di Simeone è quinta e deve far punti per rimettersi in carreggiata.