Dopo il pirotecnico pareggio di ieri sera tra Villarreal e Barcellona, torna in campo stasera la Liga per la 30esima giornata.

Apre alle 19.30 l'Atletico Bilbao, ancora in corsa per un piazzamento europeo, che ospita al San Mamés il Levante. In serata Eibar-Rayo Vallecano e lo scontro salvezza tra Huesca e Celta Vigo.

Alle 21.30 il piatto forte di giornata, la sfida del Mestalla tra Valencia e Real Madrid. Marcelino e i suoi vengono dall'importante vittoria contro il Siviglia, mentre i Blancos di Zidane sono riusciti in extremis ad avere la meglio sull'Huesca.