Dopo le gare di martedì e di ieri, torna a scendere in campo la, con tre partite che chiudonoovvero la terzultima del campionato spagnolo, in scena nel turno infrasettimanale. Aprelache riceve il: per i padroni di casa, che non vincono da quattro turni, è ancora vivo l'obiettivo Europa League, con il sesto posto da difendere, mentre gli ospiti, diciassettesimi in classifica, devono guardarsi le spalle, con la zona rossa distante solo due punti.in campo il, settimo a -3 proprio dalla Real Sociedad e dall'Europa League, a secco da due giornate e ospite sul campo del, già salvo e in serie positiva da quattro turni. Chiudeildi Carlo Ancelotti, già campione di Spagna e finalista di Champions League: al Bernabeu arriva il disperato, ultimo e a -6 dalla salvezza.