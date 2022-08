Prosegue il campionato spagnolo ed aprire la seconda giornata della Liga due partite che si disputeranno questa sera. Alle 20 l'Espanyol ospiterà il Rayo Vallecano, due squadre che l'anno scorso hanno concluso il campionato a pari punti. Entrambe arrivano da un pareggio nell'esordio stagionale. Da sottolineare in particolare il punto ottenuto dal Rayo al Camp Nou contro il Barcellona.



A seguire, il match tra Siviglia e Valladolid. La squadra allenata da Lopetegui dovrà reagire dopo la sorprendente sconfitta contro l'Osasuna così come il Valladolid, reduce dalla promozione nel massimo campionato, che ha iniziato con una sconfitta per 3-0 contro il Villarreal la stagione.