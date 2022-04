La Liga non si ferma e nella domenica di Pasqua scendono in campo le restanti partite del trentaduesimo turno, fatta eccezione per la sfida di lunedì sera tra il Barcellona di Xavi e il Cadice., mentredi Simeone, dopo l’eliminazione in Champions, contro l’Espanyol al Wanda Metropolitano., al Ramón Sánchez-Pizjuán.