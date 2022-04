Big match in Spagna per la, al Sanchez Pizjuan si sfidano. Un confronto cruciale per la classifica, perché i blancos di Ancelotti possono allungare in vetta portandosi a +15 sulla coppia di inseguitrici, proprio gli andalusi di Lopetegui e il Barcellona appaiati al secondo posto a 62 punti.- Il Real va a caccia della terza vittoria consecutiva, mentre il Siviglia ha ritrovato il successo contro il Granada nell'ultimo turno dopo quattro giornate senza vittoria e un solo gol segnato (tre pareggi, una sconfitta). Entrambe le squadre hanno perso l'ultimo match di campionato contro il Barcellona.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di: Bono; J. Navas, Koundé, D. Carlos, Acuna; Rakitic, Jordan; P. Gomez, Lamela, Corona; Martial.: Courtois; Carvajal, E. Militao, Alaba, Lucas Vazquez; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.