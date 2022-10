Nella nona giornata di Liga i riflettori sono tutti puntati sul Clasico tra Real Madrid e Barcellona in programma alle 16.15. Oggi però sono in programma altre tre partite con Celta Vigo-Real Sociedad che darà il via alla domenica di calcio spagnolo alle ore 14. E occhio allo stato di forma degli ospiti, che considerando anche le gare europee arrivano da sei vittorie consecutive. Alle 18.30 l'Espanyol sfida il Valladolid nello scontro diretto per la salvezza, e alle 21 il Betis Siviglia in piena zona europea ospita l'Almeria che ha perso le ultime quattro partite su cinque.