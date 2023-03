24ª giornata di Liga che prosegue alle 14 con il match tra Getafe e Girona, fondamentale soprattutto per i padroni di casa per rilanciare la propria corsa alla salvezza.



Alle 16.15, il Villarreal cercherà punti importanti ad Almeria per continuare a tentare l’assalto alla zona europea.



Alle 18.30 Maiorca-Elche, prima che alle 21 Atletico Madrid-Siviglia chiuda il programma della 24ª. I Colchoneros sono chiamati a difendere il proprio 4° posto dall’attacco del Betis mentre gli andalusi vogliono allontanarsi definitivamente dalle zone calde della classifica – solo 2 punti sopra la 18ª posizione -.