. La squadra di Xavi vuole ristabilire le distanze dal Real Madrid dopo la vittoria di ieri dei Blancos, Simeone è terzo a 60 punti e punta ad accorciare proprio sul Real. Alle 14 la sfida tra Elche e Valencia, ultima contro penultima con la differenza che i padroni di casa sono con un piede già in Segunda, il Valencia proverà a lottare fino alla fine per salvarsi.A chiudere questo turnoa metà classifica cercando punti per la qualificazione in Europa.