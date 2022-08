La2022/23 ha aperto il sipario ieri con la sconfitta a sorpresa del Siviglia sul campo dell'Osasuna . La prima giornata del campionato spagnolo continua oggi con altre tre gare: alle 17 il Celta Vigo ospita l'Espanyol che nell'ultima amichevole ha pareggiato 0-0 col Napoli, alle 19 il Villarreal andrà in casa del Valladolid di Ronaldo tornato in Liga dopo una stagione in seconda divisione., grande attesa per vedere i nuovi acquisti Kessie e Lewandowski.