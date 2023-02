22ª giornata di Liga che si apre con Girona-Almeria, match che può rivelarsi decisivo per la lotta nella zona salvezza. La posizione di metà classifica – 11° posto – della formazione allenata da Michel in realtà nasconde una realtà molto più che preoccupante: il 18° posto, occupato momentaneamente dal Valencia, è distante solo 4 punti. Un successo può quindi definitivamente distanziare i padroni di casa dall’angusta battaglia per non retrocedere. La formazione di casa dovrà quindi continuare con il trend casalingo positivo – dove ha ottenuto 18 dei suoi 24 punti – avendo perso solo una delle ultime 7 partite in campionato – 3 vittorie e 3 pareggi -. La posta in gioco è alta e lo sa bene l’Almeria, 15° a +2 dalla 18ª posizione, che sarà chiamato a trovare il primo successo lontano dalle mure amiche – 3 pareggi e 7 sconfitte in questa stagione in trasferta – per allontanare la zona più bassa della classifica.