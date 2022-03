nella trasferta in casa di un Maiorca che sta vivendo un bruttissimo momento con quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate. Muriqi e compagni sono sprofondati in classifica e ora sono a soli due punti di vantaggio dal Cadice penultimo. Dall'altra parte c'è un Real capolista con Ancelotti che dopo tre vittorie di fila in campionato e la serata magica col Psg in Champions ha la possibilità di allungare sul Siviglia secondo portandosi a +10.