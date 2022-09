In Liga le big sono scese in campo nella giornata di ieri, con le vittorie di Real Madrid e Barcellona mentre l'Atletico non è andato oltre il pareggio. Quattro partite in programma nel pomeriggio. Alle 14:00 in campo Osasuna-Rayo Vallecano, a seguire l'Atletico Bilbao ospita l'Espanyol. Il Villarreal affronterà l'Elche con l'obiettivo di raggiungere il Barcellona al secondo posto a quota 10 punti. Chiuderà la quinta giornata il match tra il Valencia di Gattuso e il Getafe.