Questa sera si disputano tre posticipi del turno infrasettimanale nella Liga, in campo per la 14esima giornata di campionato spagnolo. Si parte alle ore 19, quando il Celta Vigo fa visita al Rayo Vallecano, reduce dal colpaccio contro il Real Madrid. I campioni in carica allenati da Ancelotti cercano di riscattarsi subito al Bernabeu contro il Cadice (calcio d'inizio alle ore 21.30) per rimanere in scia del Barcellona primo in classifica. Nel mezzo turno casalingo anche per un altro tecnico italiano, Gattuso: il suo Valencia riceve il Betis di Siviglia.