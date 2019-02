Continua la 22esima giornata di Liga, che ieri ha visto trionfare l'Huesca nell'anticipo contro il Valladolid. Il sabato si apre alle 13 con la sfida tra Levante e Getafe, con gli ospiti, sesti, a caccia di punti per l'Europa.due squadre divise da un punto.Chiude il programma di questo sabato il Siviglia, quarto, che dopo i 6 gol presi in Coppa del Re da Messi e compagni, cerca il riscatto in casa di un Celta Vigo che vuole allontanare la zona retrocessione.