Termina in parità il recupero della terza giornata di Liga tra Rayo Vallecano e Athletic Bilbao. Apre le marcature Pozo al 23° del primo tempo per i madrileni, risponde Muniain al 66°. Con questo risultato, il Rayo resta penultimo in classifica con 6 punti, solo 3 in più quelli dei baschi.