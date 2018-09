La superiorità sulla carta è netta, eppure le trasferte più recenti al Sanchez Pizjuan non hanno sorriso affatto al Real Madrid. In casa del Siviglia, i Blancos hanno perso gli ultimi due incontri e non vincono dal 2015, quando Cristiano Ronaldo mise a segno la tripletta decisiva. I quotisti, comunque, puntano su Lopetegui per il turno infrasettimanale di Liga in programma domani: sul tabellone Microgame il Real è avanti a 1,72, contro il 4,10 del pareggio e il 4,20 degli andalusi. Il pericolo numero uno per i Galacticos si chiama Ben Yedder: l’attaccante del Siviglia, la scorsa stagione a segno nella vittoria per 3-2, è tornato titolare nel travolgente 6-2 rifilato al Levante, nel quale è stato protagonista assoluto con tre gol. La rete del francese al Real, riferisce Agipronews, stavolta si gioca a 2,30, alla pari con l’ex milanista André Silva. Dall’altra parte del campo rispondono Gareth Bale e Mariano Diaz a 1,80; di sicuro, secondo i bookmaker, c’è da puntare sull’Over, esito centrato negli ultimi undici confronti tra le due squadre e stavolta offerto a 1,42.