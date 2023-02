La 20esima giornata della Liga spagnola si conclude questa sera con il posticipo fra Rayo Vallecano e Almeria, in programma alle ore 21. I padroni di casa, sorpresa del campionato, con una vittoria potrebbero portarsi al quinto posto in classifica, mentre gli ospiti cercano punti per mantenere una distanza di sicurezza sul terzultimo posto in classifica (al momento il vantaggio è di 3 punti).