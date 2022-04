Si chiude stasera la 31esima giornata di Liga spagnola: il Valencia va a Madrid a far visita al Rayo Vallecano, che occupa il 13esimo posto in classifica, per rilanciarsi in vista del finale di stagione. Due pareggi per le due squadre nel turno precedente: 2-2 a Granada per il Rayo, 0-0 al Mestalla contro il Cadice per i Pipistrelli. Calcio d'inizioalle ore 21.