Madrid si ferma, è il giorno del derby: alle 16 Real e Atletico si affrontano al Santiago Bernabeu in una stracittadina chiave per la corsa al titolo. Le Merengues guidano la classifica della Liga a quota 46 punti seguiti dal Barcellona (43), i Colchoneros invece sono distanti addirittura 10 punti dalla vetta.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Real vuole allungare la striscia aperta di tre vittorie consecutive e dodici risultati utili di fila, l'Atletico invece cerca una vittoria che manca da due giornate in campionato. Zidane prova a difendere l'imbattibilità dei blancos nel derby (nessuna sconfitta nelle ultime sette in campionato, due vittorie e cinque pareggi), allo stesso modo Simeone vuole confermare la tenacia dei suoi nelle stracittadine lontane dalle mura amiche: nessuna sconfitta nelle ultime sei visite al Santiago Bernabeu in Liga (tre vittorie, tre pareggi), la più lunga striscia di imbattibilità fuori casa contro il Real nella storia della competizione. Sarà il terzo confronto in questa stagione, due 0-0 nei precedenti in campionato (settembre 2019) e Supercoppa (gennaio 2020).



FORMAZIONI UFFICIALI



Real: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Isco; Benzema.



Atletico: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Correa, M. Llorente, Thomas, Saul; Vitolo, Morata.​



