E’ la sera del Clasico. Real Madrid-Barcellona, alle 21, si sfidano al Bernabeu per un match fondamentale nella corsa alla Liga. Se le Merengues vincono, sorpassano gli eterni rivali e si riprendono il primo posto; se a vincere saranno però i blaugrana si può iniziare a parlare di fuga per il titolo.



PARTITA VITALE - Lo ha detto, alla vigilia, Quique Setién: “E’ una partita vitale… per il Real Madrid”. Che insegue, che non passa un momento positivo, come testimoniano il pareggio con il Celta Vigo e i due ko consecutivi contro Levante, in campionato, e Manchester City, in Champions League. Assente Hazard, per i madridisti, protagonista di una stagione insufficiente; presente Messi, che nell’ultima in campionato ha realizzato un poker personale. Fischio d’inizio alle 21, quindi, per una partita che può valere una Liga.