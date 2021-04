In classifica le distanze sono ridottissime, ma in quota c’è uno strappo deciso per la corsa al titolo in Liga. L’ultima giornata del campionato spagnolo si chiude con il ko dell’Atletico Madrid e il pareggio, altrettanto pesante, del Real Madrid contro il Betis. Risultati preziosi per il Barcellona che adesso, con una partita ancora da recuperare, ha agganciato il Real a 71 punti ed è a -2 dal primo posto di Simeone e i suoi. Lo sconquasso vero arriva però nelle previsioni dei bookmaker: sul tabellone, il titolo ai blaugrana è passato dal 2,50 della scorsa settimana all’1,50 attuale, con l’Atletico che invece sale da 2,60 a 3,25. Il vero colpo di scure arriva però sulle ambizioni del Real Madrid, balzato da 3,50 a 9 volte la posta e almeno per i betting analyst ormai fuori dai giochi.













Ida Di Grazia

____________________

AGIPRO Srl



Viale Trastevere, 85 - 00153 Roma

C. +39.347.0658664

E. ida@agipro.it

W. www.agipronews.it











...



[Messaggio troncato] Visualizza intero messaggio