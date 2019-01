Sfida al vertice nella 18esima giornata della Liga: al Sanchez Pizjuan si affrontano il Siviglia, terzo in classifica con 32 punti, e l'Atletico Madrid, secondo a quota 34. Il distacco tra le due formazioni è minimo anche nelle proiezioni degli analisti Microgame: leggerissimo il vantaggio concesso alla squadra di Diego Simeone, offerta a 2,65, per il successo che vale il sorpasso del Siviglia la quota sale a 2,70. La quota più alta è per il pareggio, che tra le due formazioni non si vede dal 2016, proposto a 3,15. Le ultime tre sfide tra Siviglia e Atletico sono state carichissime di gol (2-5, 3-1 e 2-1 i risultati) ma quest'anno le due formazioni dovrebbero invertire il trend. I Colchoneros hanno la miglior difesa del campionato, con appena 12 reti subite in 17 incontri, gli andalusi rispondono con 17. Una partita da Under, quindi con meno di tre marcature complessive, è ritenuta probabile a 1,65.