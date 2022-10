In programma quattro match di Liga con diverse big in campo dopo gli impegni europei. Alle 14 si parte con Almeria-Celta Vigo, due squadre distanziate da un solo punto in classifica.



Alle 16:15 l'Atletico Madrid, dopo il folle finale di gara in Champions League e l'eliminazione, proverà a reagire e a rimanere agganciata alla vetta della classifica in trasferta contro il Cadice. A seguire il Siviglia, che continua a fare fatica in campionato nonostante il cambio di allenatore, ospita il Rayo Vallecano.



Chiude il programma della giornata il Barcellona, che come l'Atletico, cercherà di dimenticare la delusione in Europa. Match però non semplice perché i Blaugrana sono impegnati a Valencia contro la squadra di Rino Gattuso.