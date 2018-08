Risposta cercasi., una partita che ci dirà come stanno le merengues dopo aver perso la Supercoppa Europa contro i cugini dell'Atletico Madrid. Siamo solo all'inizio ma Lopetegui sa che non si può sbagliare, non tanto per la classifica ma per l'immagine di un club che deve dimostrare di aver superato il ko contro i colchoneros e che deve rispondere al Barcellona, ieri vittorioso 3-0 sull'AlavesDomani chiudono il turno Valencia-Atletico Madrid e Athletic Bilbao-Leganes.