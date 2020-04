Javier Tebas getta un po' di acqua sul fuoco. Il presidente della LFP, intervenuto al forum Adea Connecta, ha dichiarato: "Non è vero che il Barcellona sta trattando giocatori, a loro interessa sapere quando iniziamo. Ci saranno scambi, ma in questo momento non ne parla nessuno. Sono in attesa di capire quando si riprenderà. Tutto è fermo, non stanno trattando né Neymar né Lautaro. Sono rimasto sorpreso, il Barça non sta facendo nulla di tutto ciò".