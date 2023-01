Si chiude la 19esima giornata di Liga in Spagna: la sfida tra il Villarreal e il Rayo Vallecano, quinta contro nona in classifica, potrebbe rappresentare una svolta nel campionato di entrambe le squadre, distanti 5 punti in graduatoria. Nell'ultima giornata, i gialli hanno battuto di misura il Girona, mentre i madrileni di Vallecas si sono arresi 0-2 in casa contro la Real Sociedad.