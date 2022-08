Con l’anticipo del venerdì tra Lione e Ajaccio,. Il campionato francese vede, ancora una volta, un’Sotto la Torre Eiffel è stata vera e propria rivoluzione, non tanto in campo quanto fuori.Ma soprattutto grandi proclami di una svolta, di una nuova filosofia societaria con spese più mirate e una gestione diversa del parco giocatori., rose ingolfate di giocatori, ma campagne di mercato più oculate. O almeno questo era il piano. Lo sceicco Al-Khelaifi infatti non è rimasto a guardare. Con un mercato ancora aperto per poco meno di un mese,A fronte di poche cessioni remunerative: l’unica che ha portato soldi (oltre 9 milioni) è stata quella di. Mentre– Anche in una stagione come quella passata fatta di alti e bassi, il Psg non ha avuto alcun problema a vincere la Ligue 1. Quest’anno la squadra disembra voler fare ancora più sul serio e giocarsela soprattutto per andare avanti in quell’agognata Europa in cui è sempre mancato l’acuto. La stagione è già partita con le marce alte.con, oltre a, due protagonisti ritrovati. Stiamo parlando di, altalenanti nella passata stagione e parsi molto più motivati e coinvolti. Potrebbero essere loro gli “acquisti” più importanti dell’anno. Anche tatticamente sarà un nuovo Psg.e, aspettando, si è mosso per prendere quello che serviva alla squadra. Un braccetto di destra,dal Lipsia per 12 milioni, un centrocampista da oltre 40 milioni come(e un altro è in arrivo, come) e una punta di prospettiva come, pagato 28 milioni dal Reims. A tutto questo c’è da aggiungere il riscatto didallo Sporting, altro affare da 38 milioni. Ma il mercato è ancora aperto (si giocheranno ben 5 turni prima della sua chiusura) e da Campos si aspettano altri botti. Nonostante l’idea di primeggiare in Europa sia prioritaria,– Parecchio distanti tutte le altre. Ci proverà ilIl pre campionato è stato deficitario e gli spifferi parlano di unogià spaccato e di molti che rimpiangono il dimissionario. Di certo non la situazione migliore per cominciare una stagione. L’OM ha spesograzie soprattutto ai riscatti di giocatori che erano già in rosa come. Le vere facce nuove saranno quelle di, solo un omonimo dell’attaccante uruguaiano, di, ottimo esterno, di. I marsigliesi però vogliono chiudere il mercato col botto e portare al Velodrome due vecchie conoscenze del nostro calcio:. La dirigenza allora ha azionato la macchina del tempo e si è fatta riportare all’indietro. I due acquisti principali sono infatti dei cavalli di ritorno:, due che hanno impressionato l’Europa con questa maglia e ora tornano, un po’ imbolsiti, e soprattutto, per mettersi a disposizione della causa. Faranno da chioccia ai tanti giovani del florido vivaio locale. A loro si aggiunge un altro tassello d’esperienza,pagato poco più di 4 milioni. Saluta invece, svincolatosi e idea concreta di mercato per l’Italia. Peter Bosz spera che l’operazione nostalgia, mixata con i tanti e bravi prospetti, porti i suoi frutti.– Più insidiose per il Psg potrebbero essere realtà come quella del. Nel Principato si è passati all’incasso con la, pagato a peso d’oro.ne fanno la maxi cessione della sessione. I monegaschi però hanno reinvestito parte della cifra e si sono rifatti il look offensivo comprando perdue certezze comeche vanno ad aumentare un potenziale offensivo già ragguardevole. Retroguardia invece da rinforzare, con la forte ideadal Chelsea. Tendente all’immobilismo invece ilche, come al solito, ha venduto i suoi gioielli, senza però quest’anno, per ora, puntare su nuovi talenti da lanciare.l’investimento maggiore è stato fatto supreso dal Clermont per 14 milioni. Lecito attendersi un calo dei risultati del club, ma occhio a dare la neo squadra diper spacciata.– Citazione finale per due dei club che più si sono mossi sul mercato. Il primo è il, i rossoneri sono stati protagonisti di un lungo braccio di ferro con il Napoli per, con i partenopei che l’hanno spuntata. I francesi allora si sono “accontentati” didal Bologna per una cifra vicina ai 20 milioni, un gran colpo in prospettiva. Saluta anche, giovane valorizzato eGrandi manovre anche in casa. In Costa Azzurra è tornatoe con lui sono arrivatidall’Empoli,, svincolatosi dalla Juve, edal Leicester. Le mosse di queste squadre della medio-alta borghesia dimostrano come quello francese sia un campionato in crescita, non più solo saccheggiato dalle squadre inglesi a caccia di giovani talenti, ma che ora guarda alle altre top league per rinforzarsi. Anche se alla fine vince sempre il Psg, campione in 8 degli ultimi 10 anni e con il sorpasso sul Saint Etienne nel mirino. Obiettivo: diventare il club più vincente di Francia.: Psg, 91,5 milioni di euro: Monaco, 95 milioni di euro: Vitinha al Psg, 41,5 milioni di euro