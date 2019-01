Dopo la pausa natalizia e le gare di Coppa di Francia del weekend, torna subito in campo anche la Ligue 1, con il programma del recupero dei match della 18esima giornata, rinviati a causa dei disordini che hanno scosso la situazione politica del paese transalpino. In scena questa sera alle 19 due partite: l'Amiens quartultimo, a solo un punto dalla zona retrocessione, vuole trovare il terzo risultato utile di fila nell impegno casalingo contro l'Angers, quindicesimo a più tre sulla terzultima e a portata di sorpasso ma reduce da cinque risultati utili di fila (una vittoria e quattro pareggi). Il Montpellier quarto ha invece la possibilità di portarsi in piena zona Champions scavalcando il Lione terzo, a due punti di distanza, e di lasciare indietro il Saint Etienne, portandosi a meno uno dal Lille secondo: gli arancioblù, altalenanti nell'ultimo periodo, sono ospiti sul campo del Nantes, pericolante e a soli quattro punti dalla zona rossa.